Medewerker Uber opgepakt in Amsterdam

De inspectie heeft de medewerker meegenomen voor verhoor en kreeg daarbij assistentie van de politie. Het gaat om een 36-jarige man uit Haarlem, verklaarde het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam. Hij weigerde volgens het OM om informatie af te geven, waarbij hij niet voldeed aan ,,een bevel of een vordering''. De man is in de loop van de dag heengezonden. Het OM gaat zich nu over de zaak buigen.

De man werd opgepakt tijdens een tweede bezoek van de inspectie aan het Amsterdamse hoofdkantoor van Uber. Een week geleden deed de inspectie een inval bij de internettaxidienst om inzage te krijgen in de administratie van de taxidienst UberPOP, waarbij particulieren zonder taxivergunning met hun eigen auto taxiritten aanbieden.

De inspectie miste nog wat administratie en kwam daarom terug. Met de inval willen de inspecteurs een beeld krijgen van ,,de totale omvang van illegale taxichauffeurs van UberPOP''. De activiteiten van de taxidienst zijn vorig jaar verboden, maar desondanks rijden de chauffeurs nog steeds door. UberPOP is een doorn in het oog van officiële taxichauffeurs met een vergunning, die aan allerlei regels moeten voldoen.

Uber zegt in een reactie zijn medewerking te willen verlenen aan de Nederlandse autoriteiten. ,,Maar we willen waarborgen dat de privacy van UberPOP-bestuurders en passagiers beschermd wordt.''