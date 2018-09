Rutte snapt zorgen PvdA over handelsverdrag

De PvdA-fracties in het Europees Parlement en de Tweede Kamer zijn niet per se tegen het vrijhandelsverdrag, maar stellen wel een aantal voorwaarden aan het toekomstige verdrag dat officieel het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) heet.

Volgens Rutte worden deze zorgen ook nadrukkelijk onder de aandacht gebracht in Brussel. Hij denkt wel dat ze kunnen worden opgelost. Een punt van kritiek voor de PvdA (en meer partijen) is het arbitragesysteem (ISDS) waarmee buitenlandse investeerders een regering buiten de nationale rechtbank om kunnen aanklagen.

,,Wij willen geen gemarchandeer met de rechtsstaat, dus geen private ISDS rechtspraak. En we willen geen afbreuk van onze sociale en milieunormen", aldus PvdA-Tweede Kamerlid Marit Maij. Volgens haar Europese collega Agnes Jongerius ,,moet je zeker weten dat je op alle terreinen je Europese standaard overeind kan houden".

Het kabinet heeft ook ,,een paar rode lijnen getrokken'', zegt minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel. Het gaat dan om ISDS en voedselveiligheid. Het kabinet en de PvdA ,,vechten voor dezelfde dingen'', meent ze.

De regering is voorstander van de komst van het vrijhandelsverdrag. Het is een ,,belangrijk onderdeel van de Nederlandse groeistrategie'', aldus Ploumen. Ze wil dat de Kamer het laatste woord heeft over het verdrag, maar de Europese Commissie moet op dit vlak nog wel worden overtuigd.