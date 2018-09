Dijsselbloem: duidelijker moeten zijn over beloning top ABN Amro

Hij hield vol dat de Kamer wist of op zijn minst kon weten dat de salarisverhoging een feit was, omdat hij meerdere keren had gemeld dat de ABN AMRO top van de al in 2012 afgesproken salarisverhoging twee jaar op rij had afgezien. Dijsselbloem sprak daar met de Kamer onder meer over in een debat vorig jaar oktober. In dat debat had hij duidelijker moeten zeggen dat de salarisverhoging in 2014 wel was ingegaan, zei hij donderdag.

Overigens werd hij zelf op 7 maart vorig jaar door ABN voor een voldongen feit gesteld. De verhoging was op dat moment al ingegaan met een extra op het maandelijkse salaris.