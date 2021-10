Premium Het beste van De Telegraaf

Deze uitdaging wacht kersverse PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent: ’De PvdA heeft een probleem’

Door Leon Brandsema Kopieer naar clipboard

Esther-Mirjam Sent. Ⓒ ANP/HH

Apeldoorn - De kersverse PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent krijgt een flink aantal uitdagingen voor de kiezen. De rode partij heeft immers twee desastreuze Tweede Kamerverkiezingen achter de rug, moet waarschijnlijk opnieuw de oppositie in, staat voor de veelbesproken keuze om samen te werken met GL en ziet de achterban steeds verder vergrijzen. De vraag voor de nieuwe voorzitter is: hoe krabbelen de sociaaldemocraten weer op?