Achterhoek spekkoper Ov-chipkaart ook op Duitse stations bij grens geldig: ’Scheelt twee uur reizen’

Door Edwin Rensen

Jesse van Dee en zijn vriendin Joelle van Braak reizen graag via Duitsland naar Arnhem. Ⓒ Robert Hoetink

Netterden - Een kwartiertje op de fiets, daarna twintig minuten in de trein en Arnhem is bereikt. Voor student Jesse van Dee uit grensplaats Netterden is het ideaal. Zijn moeder en broer zijn de drijvende krachten achter het succes van de ov-chipkaart die in Duitsland gebruikt kan worden op drie stations. „Het scheelt twee uur reizen op een dag.”