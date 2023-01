Bestuurder rijdt door na aanrijding met fietser in IJsselstein, politie zoekt getuigen

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Streetview

IJSSELSTEIN - Een 26-jarige fietser uit IJsselstein in de provincie Utrecht is maandag zwaargewond geraakt nadat ze door een automobilist was aangereden. De bestuurder is na het ongeluk in IJsselstein doorgereden, meldt de politie dinsdag.