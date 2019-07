Boze vader naar rechter om vmbo-advies

De man heeft daarom vandaag een kort geding aangespannen tegen de katholieke school De Tweeklank. Hij eist dat een IQ-test bij het meisje wordt afgenomen. Ze zou het hele jaar door wisselend presteren.

De test, die aan het begin van het jaar was beloofd, maar toch niet is afgenomen, zou meer duidelijkheid moeten geven. De man vindt het niet in het belang van zijn dochter als ze naar een school ’onder haar niveau’ gaat, zegt hij in het AD.

De vader en moeder van het meisje zijn drie jaar geleden gescheiden. De moeder staat achter de school. De vader noemt zichzelf ’mondig’.

