crisis Oekraïne Maandag 7 maart LIVE | Oekraïens leger: Rusland bereidt bestorming Kiev voor

In de stad Irpin, direct naast de stad Kiev in het noorden van Oekraïne, worden inwoners geëvacueerd Ⓒ Justin Yau/Sipa USA

AMSTERDAM - Het is inmiddels de twaalfde dag van de oorlog in Oekraïne. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne doet Europa en de wereld schudden op zijn grondvesten. De burgemeester van de Oekraïense stad Marioepol spreekt van een humanitaire blokkade en de Oekraïense president Volodimir Zelenski en de Amerikaanse president Joe Biden hebben in de nacht van zaterdag op zondag telefonisch overleg gehad over veiligheid, financiële steun aan Oekraïne. Lees de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.