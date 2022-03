crisis Oekraïne Maandag 7 maart LIVE | Oekraïne acht vluchtroutes onwaarschijnlijk nu aanvallen doorgaan

Een vrouw wordt gedragen door Oekraïense soldaten terwijl ze wil vluchten uit de stad Irpin Ⓒ AP

AMSTERDAM - Het is inmiddels de twaalfde dag van de oorlog in Oekraïne. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne doet Europa en de wereld schudden op zijn grondvesten. Een televisietoren in Charkiv is volgens Oekraïense bronnen in de nacht van zondag op maandag beschadigd geraakt bij een Russische aanval en President Volodimir Zelenski heeft kritiek op westerse leiders over het uitblijven van reacties op de Russische aankondiging de Oekraïense wapenindustrie aan te vallen. Lees de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.