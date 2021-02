Coronacijfers voorzichtig positief, maar kunnen we ook versoepelen?

Het aantal mensen dat naar een teststraat komt, neemt ’dramatisch’ af. „Mensen zijn klaar met corona of denken ’er komt een vaccin, het zal wel’.” Ⓒ foto anp/hh

Den Haag - Ondanks dalende besmettingscijfers is de kans klein dat het demissionaire kabinet volgende week versoepelingen aankondigt. Als er iets open mag, dan lijken de middelbare scholen het eerst aan de beurt. Al biedt de routekaart daar geen houvast voor. Ondertussen zijn er zorgen over de ’dramatisch’ gedaalde testbereidheid. Hoe staan we er nu voor?