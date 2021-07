Den Haag - Het is slecht gesteld met de kwaliteit van de verzorgingsplaatsen langs onze snelwegen. Mooie plekken om de auto even aan de kant te zetten voor een pauze om rustig een broodje te eten zijn dun gezaaid. Zwerfvuil, gevaarlijke situaties voor voetgangers, slecht overzicht in het donker door gebouwen en bomen en aso-gedrag door snelheidsduivels op de rustplekken zijn eerder regel dan uitzondering.