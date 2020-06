Zevenheuvelenloop wijst weg coronaproof festijn

Zevenheuvelenloop-directeur Alexander Vandevelde (r.) met Joshua Cheptegei uit Oeganda, die in 2018 het huidige wereldrecord liep op de 15 kilometer. Ⓒ Dan Vernon

Nijmegen - De Zevenheuvelenloop is één van de meest inventieve looporganisaties van Nederland. In 1993 had Nijmegen de wereldprimeur van individuele tijdregistratie per chip. Lukt het nu om een coronaproof hardloopevenement te ontwerpen? Liefhebbers kijken er smachtend naar uit. „We zijn jonge paarden”, zegt directeur Alexander Vandevelde. „We willen die wei weer in.”