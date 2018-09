ABN: Dijsselbloem vooraf akkoord met beloning

Dat meldt NRC dinsdag op basis van een brief van augustus 2014 die is ondertekend door topman Gerrit Zalm en president-commissaris Rik van Slingelandt.

Uit een document in bezit van NRC zou ook blijken dat de PvdA-bewindsman had toegezegd dat hij die verhoging publiekelijk zou verdedigen.

'Tevredenheid'

In de brief wordt verwezen naar een gesprek op 7 maart vorig jaar, waarin de minister zou hebben “toegezegd dat hij de uitkering van deze toeslag zal verdedigen”.

In het document waarover NRC beschikt wordt ook gemeld dat hij “zijn tevredenheid'' heeft gemeld over de manier waarop de beloningsdiscussie is opgelost.

De brief geeft een ander licht op de recente woorden van minister Dijsselbloem. Die noemde de loonsverhoging toen die openbaar werd een “graat in de keel” en “donders vervelend”. Maar als minister kon hij daar niets meer aan doen, zei hij toen.

Reactie

Dijsselbloems ministerie zegt zich niet te herkennen in de berichtgeving van NRC. „De minister heeft er nooit een misverstand over laten bestaan wat hij daarvan vindt en gewaarschuwd voor de schade voor de bank. Tegelijkertijd heeft hij erkend dat het juridisch en bestuurlijk correct is verlopen en in dat licht te verdedigen”, aldus een verklaring van Financiën.