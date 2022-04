Volt hoeft van leden geen nieuw onderzoek te doen naar Gündoğan-gate

Eerder uitte het bestuur van Volt al kritiek op de motie, die werd ingediend door kritische leden. Het bestuur gaf in e-mails nogmaals het stemadvies: stem tegen deze motie. Een nieuw onderzoek zou te gevoelig liggen bij de vermeende slachtoffers. Dat stemadvies viel weer in het verkeerde keelgat bij kritische leden. Desalniettemin stemde 78 procent van de ongeveer duizend leden tegen de motie.

Tussen Volt en Gündoğan loopt nog een juridische strijd. Volt is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam. Die oordeelde dat het Kamerlid terug in de fractie moest worden opgenomen en het onderzoek dat ten grondslag lag aan haar schorsing veel te mager was. Gündoğan werd uiteindelijk alsnog uit de fractie weggestemd en geroyeerd. Gündoğan heeft aangifte gedaan tegen onder andere partijleider Laurens Dassen en het bestuur, onder andere vanwege smaad en laster.

Gündoğan keert in mei, na het voorjaarsreces, terug in het parlement. Ze wordt dan ’lid Gündoğan’. Twee voorzitters van Volt Nederland, Peter Paul de Leeuw en Sascha Muller, zijn zondag al opgestapt tijdens het congres in Den Bosch.