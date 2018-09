Meer auto's verkocht in eerste kwartaal

De stijging in het eerste kwartaal is te danken aan de verkopen in januari en februari. In maart viel de autoverkoop terug met 1,1 procent in vergelijking met een jaar geleden.

Verwachting

Voor het hele jaar rekenen de organisaties op een totale verkoop van circa 400.000 nieuwe personenauto's, 3 procent meer dan in 2014. Vooral in de laatste maanden van 2015 zal vanuit de zakelijke markt veel vraag zijn naar energiezuinige auto's, omdat per 1 januari 2016 de regels voor fiscale bijtelling van 'de auto van de zaak' op de schop gaan, aldus de organisaties.

Modellen

De vijf best verkochte modellen in het eerste kwartaal zijn de Volkswagen Golf (4.753 exemplaren), de Renault Clio (4.112) de Volkswagen Polo (4.004), de Volkswagen Up (3.680) en de Kia Picanto (3.427). Bij de merken deden Volkswagen (14.844 stuks), Renault (10.141), Peugeot (8.295), Opel (6.361) en Toyota (6.143) de beste zaken.