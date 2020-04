Wilde speculaties rond gezondheid Noord-Koreaanse dictator Kim

Ⓒ AFP

HONGKONG/SEOUL - Na geruchten dat de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un (36) ernstig ziek zou zijn, wordt nu gemeld dat de communistische leider is gestorven. Een topfiguur van Hong Kong Satellite Television beweert dat Kim dood is, aldus media in Hongkong. Zaterdag moet duidelijk worden of hij zich vertoont bij een militaire parade vanwege een feestdag in het dictatoriale land.