RIVM: zes nieuwe coronadoden, drie ziekenhuisopnames

Het afgelopen etmaal werden 165 mensen positief getest op het virus. Het coronavirus is nu vastgesteld bij 48.948 mensen.

De patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld.

Sinds 1 juni kan iedere Nederlander met klachten zich laten testen op het coronavirus. In de eerste week deden 58.509 mensen dit. Van hen bleken 1221 (2,1 procent) het coronavirus onder de leden te hebben. Afgelopen week, in de tweede week dat het kon, zijn 55.437 mensen getest. Dit leverde 875 coronagevallen op, oftewel 1,6 procent.