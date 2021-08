VS sturen 1000 militairen extra voor evacuatie uit Afghanistan

Volgens een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Defensie stonden de extra troepen van de 82e Airborne Divisie al stand-by voor vertrek.

Volgens Amerikaanse media heeft het Pentagon tevens bevestigd dat de Parwan-gevangenis nabij de luchtmachtbasis Bagram, voorheen gebruikt door de Amerikanen, in handen is gevallen van de Taliban. Daardoor zouden duizenden gevangenen, jihadisten en sympathisanten van IS en de Taliban, op vrije voeten zijn gekomen.

Camp David

President Joe Biden en zijn vicepresident Kamala Harris voerden zondag vanuit Camp David overleg met hun veiligheidsadviseurs over de situatie in Afghanistan en de evacuatie van ambassadepersoneel, hulpverleners en anderen, afkomstig uit de VS en uit bevriende landen. Het is niet duidelijk of Biden een toespraak zal houden over de kwestie.