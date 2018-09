Palestijnse familie is Banksy-deur kwijt

De Britse artiest Banksy gebruikte de deur tijdens een bezoek aan Gaza enkele weken terug als zijn canvas. Hij schilderde er een Griekse godin op. Maar nu zijn de Darduna's ook hun voordeur kwijt.

Gedeprimeerd

Volgens de BBC is de Palestijnse familie de deur kwijtgeraakt als gevolg van een babbeltruc. Iemand deed zich voor als vertegenwoordiger van Banksy en betaalde 160 euro voor de deur, fors minder dan de werkelijke waarde. ,,We zijn er helemaal gedeprimeerd door. Dit is fraude", aldus Rabie Darduna.

De nieuwe eigenaar zegt dat er niets illegaals was aan de verkoop. Banksy heeft hem desondanks opgeroepen de deur terug te geven.