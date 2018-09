Zuid-Korea belooft miljoenen extra voor Syrië

De Zuid-Koreaanse regering deed haar belofte tijdens een donorconferentie in Koeweit. Eerder zegde het Aziatische land al 13,45 miljoen dollar toe. VN-chef Ban Ki-moon zei tijdens de internationale conferentie dat er zeker 8,4 miljard dollar nodig is om alle Syriërs in nood te helpen. In Koeweit werd in totaal 3,8 miljard dollar opgehaald.

