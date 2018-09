Gedwongen achter het raam

Edith Bernadette: „De politie heeft berekend dat ik zesenhalve ton voor hem heb verdiend.” Ⓒ FOTO APA Arnhemse Persagentschap

Ze dacht de liefde van haar leven te hebben gevonden, tot die ’leuke jongen’ op een avond vroeg of ze voor hem wilde komen werken. Achter de ramen. Vijf jaar lang was ze slachtoffer van seksuele uitbuiting. Morgen is het de Europese dag tegen mensenhandel en daarom vertelt Edith Bernadette (33) haar verhaal. „Ik had alles voor hem over, zelfs mijn lichaam.”