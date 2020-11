Categorie 4-orkaan Iota aan land in Midden-Amerika

De autoriteiten in Honduras en Guatemala lieten eerder al weten grote overstromingen te verwachten. Ⓒ EPA

MANAGUA - De Orkaan Iota is maandagavond rond 19.00 uur (lokale tijd) aan land gekomen in het Midden-Amerikaanse land Nicaragua. Iota is maandagavond (plaatselijke tijd) afgewaardeerd van een kracht van categorie 5, de maximumcategorie, naar categorie 4.