’Ook dode in Twente tijdens 112-storing’

"Het gaat om een reanimatie, waarbij de hulpdiensten later bij het slachtoffer aankwamen dan wanneer er geen storing zou zijn geweest", zegt een woordvoerder. "Ik weet niet hoeveel minuten later de ambulance er was. We weten niet of de persoon het wel had gered als de hulpdiensten er eerder waren geweest."

Ook bij de vrouw in Breda is het onduidelijk of er verband is tussen haar dood en het later dan normaal arriveren van de ambulance.

Bekijk ook: Vrouw in Breda overleden tijdens storing 112