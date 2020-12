Man laat Albert Heijn-logo op gezicht tatoeëren

„Ik heb gehoord dat dit de manier is om voor de rest van het leven gratis suikerwafels te krijgen?” schrijft Adams bij de foto’s. Hij vervolgt: „Geen zorgen, ik woon in Amerika, waar niemand weet wat dit logo überhaupt betekent. Het zal ons kleine Nederlandse geheim zijn.”

In gesprek met NH Nieuws zegt de man de supermarktketen te kennen van zijn tijd in Nederland: van eind vorig jaar tot afgelopen zomer woonde en werkte hij in Amsterdam. Hoewel hij momenteel in New York woont, kan hij niet wachten terug te keren naar Nederland: „Als Amerikanen Nederland weer in mogen, kom ik op de eerste vlucht terug. Dan ga ik elke dag naar de Albert Heijn om de tatoeage te laten zien, haha.”

Het logo van de welbekende super pronkt tussen zijn linkeroog en zijn oor. Het blijkt gratis te zijn gezet, door een bevriende tattookunstenaar. „Toen ik nadacht over wat voor tatoeage ik wilde moest ik aan Albert Heijn denken. De supermarkt ziet er veel mooier uit dan die in Amerika,” aldus Adams in gesprek met de omroep.

In zijn omgeving heeft de man nog niet veel reacties op de nieuwste tatoeage gehad. Online, op platform Reddit, is dat wel anders: tientallen reacties zijn inmiddels geplaatst onder het bericht.