Gesloten fietsenrekken?! Sommige rouwmaatregelen gaan zelfs de Britten te ver

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

De Britten rouwen eensgezind om hun overleden Queen, maar sommige organisaties en bedrijven slaan door, vinden ze. Ⓒ AFP

LONDEN - Bezoekers van de supermarkt Morrisons kijken dezer dagen wat verrast als ze bij de kassa staan. Er is geen piepje te horen als ze hun gekochte spullen willen afrekenen. De supermarktketen heeft het piepje uitgezet, nu het land in officiële rouw is na het overlijden van koningin Elizabeth.