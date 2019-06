Man in eikel gebeten door stalmuursluiper

Het incident vond plaats in de nacht van 4 op 5 juni, volgens de site betreft dit de eerste gedocumenteerde melding van dit gedrag van de spinnensoort.

De stalmuursluiper is een in Nederland vrij algemene en wijdverspreide spin die vooral binnenshuis wordt aangetroffen. De jacht van de stalmuursluiper vindt vooral ’s nachts plaats, waardoor de dieren weinig relatief worden waargenomen, aldus Nature Today.

Volgens de site voor natuurliefhebbers is de beet ’geheel ongevaarlijk’. De spin is opgestuurd naar een kenniscentrum over insecten en zal worden opgenomen in de collectie van Naturalis.