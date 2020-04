Hoge Raad: arts mag euthanasieverzoek bij vergevorderde dementie inwilligen

Volgens De Hoge Raad moet er sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden, moeten er 2 onafhankelijke artsen worden geraadpleegd, en moet de patiënt toen die nog helder van geest was een wilsverklaring hebben ingevuld. In die verklaring moet specifiek staan wat iemand wil in geval van gevorderde dementie.

Ook als aan die vereisten is voldaan kunnen er nog omstandigheden zijn waardoor euthanasie niet is toegestaan, zegt de Hoge Raad. Dat is het geval als bijvoorbeeld uit het gedrag of de uitspraken van een patiënt blijkt dat die er inmiddels heel anders over denkt.

Catharina A.

De Hoge Raad vindt dat de rechtbank in september 2019 geen fouten heeft gemaakt met het oordeel om voormalig verpleeghuisarts Catharina A. te ontslaan van rechtsvervolging. Het Openbaar Ministerie vervolgde haar voor moord op een 74-jarige diep dementerende vrouw die ze euthanasie verleende. Dat deed het OM ondanks de overtuiging dat de arts naar eer en geweten handelde. Het ging het OM vooral om een principiële uitspraak van de rechter over de vraag hoe de euthanasiewet moet worden uitgelegd.

Het is de eerste keer sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002 dat de Hoge Raad zich over deze wet uitspreekt.

Naar de uitspraak werd binnen de gezondheidszorg met spanning uitgekeken. Er zijn grote verschillen van mening over de vraag of euthanasie is toegestaan als een patiënt zelf niet meer in staat is om aan te geven wat hij of zij wil.

De vervolging van Catharina A. veroorzaakte echter ook veel onrust bij mensen die zich afvroegen wat voor zin het heeft om een euthanasieverklaring in te vullen als die wordt genegeerd in het stadium dat je met die verklaring wilde voorkomen.

Erfelijke dementie

De 74-jarige vrouw om wie het ging leed aan een erfelijke vorm van dementie. Ze heeft moeten toezien hoe haar moeder 12 jaar lang in een verpleeghuis verbleef, en wilde koste wat het kost niet hetzelfde lot ondergaan. In 2015 ging haar toestand hard achteruit, en begin 2016 wist ze niet meer wat het woord euthanasie betekende. Ze werd opgenomen in een verpleeghuis, doolde dag en nacht door de gangen en bonkte op deuren. Ze herkende haar eigen spiegelbeeld niet meer en raakte zelfs slaags met medebewoners. Ze zei wel twintig keer per dag dat ze dood wilde. Maar ook zei ze af en toe dat ze ,,nog niet” dood wilde.

In december adviseerde procureur-generaal Jos Silvis aan de Hoge Raad om euthanasie op dementerende patiënten toe te staan als ze daartoe een geldig verzoek invulden op het moment dat ze nog helder van geest waren.

Volgens Silvis hoeven artsen niet in alle gevallen te proberen nog te praten over de laatste wens met een wilsonbekwame patiënt. ,,Als een arts tot de conclusie komt dat dit zinloos is en onnodig belastend voor de patiënt, moet dit medisch-professionele oordeel in beginsel worden gerespecteerd door de rechter.”

Het Medisch Tuchtcollege gaf de verpleeghuisarts eerder een waarschuwing. De tuchtrechter vond dat de arts niet had voldaan aan alle zorgvuldigheidseisen. Dat oordeel werd door de Hoge Raad vernietigd.