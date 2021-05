Afrikaanse dokter die vaccins ’totaal onnodig’ vond, overleden aan corona

Stephen Karanja van de katholieke doktersvereniging in Kenia zei afgelopen maand nog dat de vaccins tegen het virus uit Wuhan ’totaal onnodig’ zijn. Hij pleitte voor alternatieve geneesmethoden, zoals het inhaleren van damp en het innemen van hydroxychloroquine. Maar voor die behandelwijze ontbreekt medisch bewijs dat het werkt en veilig is, oordeelde de WHO al eerder.

De gelovige Karanja voerde een openlijke strijd tegen het Vaticaan; de paus wijst de coronavaccins namelijk niét af. De Keniaanse verloskundige en gynaecoloog vond het ’verdacht’ dat er wereldwijd een vaccinatiecampagne is uitgerold, meldde hij begin maart in een brief. Niet veel later kwam hij onverhoopt zelf in het ziekenhuis terecht. Hij overleed een week na zijn opname.

Karanja sprak zich in het verleden ook uit tegen de HPV-prik voor jonge meiden en tegen abortus.

Kenia kent met zo’n 2800 overlijdensgevallen nog een relatief laag aantal officiële coronadoden, net als veel andere Afrikaanse landen. Van 160.000 inwoners is bekend dat ze het virus onder de leden hadden. In het Oost-Afrikaanse land wonen meer dan vijftig miljoen mensen.