Tientallen beveiligers Trump in quarantaine na rally Tulsa

WASHINGTON - Tientallen leden van de Amerikaanse Secret Service, de dienst die de president van de Verenigde Staten beveiligt, gaan in quarantaine. Die voorzorgsmaatregel is genomen nadat twee agenten van de Secret Service die bij de campagnebijeenkomst van president Donald Trump in Tulsa waren, positief testten op het nieuwe coronavirus. Dat meldt CNN op basis van ingewijden.