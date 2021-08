Dakloze ’Jezus’ krijgt slaapplek aangeboden, maar steekt gastheer neer

Pittsburgh (PA) - Een man die claimt Jezus te zijn, heeft maandag in een appartement in de Amerikaanse stad Pittsburgh drie mensen neergestoken. Er zou de man een slaapplek zijn aangeboden, waarna hij misbruik maakte van de gastvrijheid en op de bewoners begon in te steken.