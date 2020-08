Weersomstandigheden goed voor landing SpaceX-astronauten

Ook op de alternatieve landingslocatie, in het water van de Golf van Mexico nabij Panama-Stad, zijn de omstandigheden goed genoeg om te kunnen landen met de Endeavour van het bedrijf SpaceX. Behnken en Hurley verbleven de afgelopen maanden in het internationale ruimtestation ISS. De twee Amerikanen zijn de eerste mensen die met een commerciële vlucht de ruimte in zijn geschoten.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA houdt de weersomstandigheden nauwgezet in de gaten. Orkaan Isaiah lijkt op Florida af te gaan, maar brengt de landing vooralsnog niet in gevaar.