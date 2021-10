’Negen mensen overleden na explosie in buskruitfabriek Rusland’

Buitenland

Na 19 miskramen zet Cary baby van 6,4 kilo op de wereld: ’Hij had veel bekijks in het ziekenhuis’

Een Amerikaanse vrouw is eerder deze maand bevallen van een baby van maar liefst 6,4 kilo, zo meldt Fox News. „Finnley had veel bekijks in het ziekenhuis”, aldus moeder Cary, die in het verleden al negentien miskramen moest verwerken.