Minister Dekker: advocaat moet veilig kunnen werken

Volgens de VVD-bewindsman is er na de moord op advocaat Derk Wiersum - de vorige advocaat van Nabil B. - juist op ingezet dat de kwetsbare beroepsgroepen adequaat beveiligd worden als er dreiging is. „Ik constateer dat deze advocaat heeft gezegd dat het niet goed is gelopen. Dat is voor de NCTV aanleiding om daarover in gesprek te gaan.”

Dekker wil zelf niet ingaan op dit specifieke geval. „Ik kan daar gewoon niet veel over zeggen, omdat het over veiligheid gaat.” Volgens de minister zijn gesprekken over optimale beveiliging nog in volle gang. Wel zijn er al plekken waar bedreigde advocaten zich kunnen melden voor hulp, benadrukt de minister.

De nieuwe advocaat van kroongetuige Nabil B. trekt zich terug nog voordat hij goed en wel is begonnen. De raadsman die de in september vermoorde Wiersum wilde opvolgen, is niet tevreden over de gang van zaken rond te nemen veiligheidsmaatregelen.

„Ik praat nu al weken met overheidsinstanties over de beveiliging van mijn kantoor en van mijzelf. Concreet gebeurt er amper wat. De maat is vol wat mij betreft”, zegt de betreffende gerenommeerde advocaat, die voor zijn eigen veiligheid vooralsnog anoniem wil blijven. Zijn identiteit is bij De Telegraaf bekend.