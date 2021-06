Aardbeving met kracht van 2.0 bij Loppersum

Het is de eerste beving in Groningen deze maand. In mei zijn door het KNMI officieel zes bevingen geregistreerd, met een kracht uiteenlopend van 0.3 tot 1.4.

Het KNMI meldde in eerste instantie op basis van geautomatiseerde metingen dat het epicentrum bij het buurdorp Eenum lag en dat de beving een kracht had van 2.1. Dat is later bijgesteld.

De aardbevingen in de regio worden veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. De zwaarste beving tot nu toe deed zich in augustus 2012 voor bij het gehucht Huizinge. Die had een kracht van 3.6.