Wordt dit de Tour van Tom?

Tom Dumoulin was er zelf niet bij in Parijs, maar toch ook wel. Op het moment dat het Tourschema voor 2018 gisteren wereldkundig werd gemaakt, vierde de 26-jarige Limburger vakantie in de Verenigde Staten. De vraag die in het Palais des Congres bleef rondzingen, was toch: Gaat Dumoulin meedoen en voor een Oranjezomer zorgen door Chris Froome van zijn vijfde Tour-zege af te houden? ,,Ik vind het prima als hij me uitdaagt, hopelijk is Tom er bij”, aldus Froome.