Arrestatieteam pakt complotdenker op, man rept van een ’pedo-satanisch netwerk’ in Bodegraven

Een woordvoerder bevestigt dat het één van de complotdenkers is die de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zoekt in verband met beschuldigingen over het bestaan van een pedo-satanisch netwerk in die gemeente.

Wie het precies is, zegt de woordvoerder niet. Het zou kunnen gaan om Wouter R., aangezien hij in een uitzending van het ’Journal’ van 31 mei de enige lijkt te zijn die zich op dat moment in Nederland bevindt. Een andere maker, complotdenker Micha Kat, zit al langere tijd in het buitenland, net als Joost K. die het verhaal de wereld inhielp en in Spanje woont. Het drietal vraagt geregeld bij kijkers om donaties.

Tegen de lamp gelopen

Voor de verdachte stond een opsporingsverzoek uit en de man is in Groningen ’tegen de lamp gelopen’, aldus het OM. De verdachte zit in volledige beperking, wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben. Hij wordt vrijdag voorgeleid.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een kort geding aangespannen tegen de drie complotdenkers. „De drie personen acht de gemeente verantwoordelijk voor de verstoring van de openbare orde middels het doen van onrechtmatige uitlatingen op het internet.” Het kort geding dient maandag bij de rechtbank in Den Haag.

Volgers van het omstreden journaal, waarin ook Jaap van Dissel heimelijk werd gefilmd, kwamen eerder bloemen leggen op een begraafplaats, tot woede van families die daar geliefden hebben liggen.