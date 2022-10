Hondenhater in Nieuwe Pekela? ’Viervoeter Angel dood na bakje gif door brievenbus’

Binnenland

Meer dan 20 verwaarloosde katten en honden aantroffen in zwaar vervuilde woning in Gouda

In een zwaar vervuilde woning in Gouda heeft de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) vrijdag negentien katten en vier honden aangetroffen. Het merendeel hiervan was ernstig ziek. Een hond had zelfs een onbehandelde hernia. Hij kon hierdoor nauwelijks meer op zijn achterpoten staan en w...