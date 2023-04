Premium Het beste van De Telegraaf

Eerste gemeente in ons land met eigen nieuwe woonwijk voor gevluchte Oekraïners: tijdelijk thuis

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Overleg in de bouwkeet. Ⓒ foto’s thijs ROOIMANS

Een jaar nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak en 80.000 vluchtelingen naar ons land kwamen, verrijzen de eerste Oekraïne-wijken en dorpen in ons land. Vlaardingen heeft de primeur. Daar worden nog voor 1 juli duizend Oekraïners gehuisvest in de tijdelijke wijk ’Mrjia’, Oekraïens voor ’hoop’.