Premium Het beste van De Telegraaf

HRW en AzG luiden noodklok over weigering patenten te delen ’Arme landen kunnen wel degelijk vaccins produceren’

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

De farmaceutische industrie zou meer kunnen doen in de strijd tegen corona, zo stelt HRW en AzG.

Amsterdam - Ruim honderd ondernemingen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn heel goed in staat om snel en massaal een coronavaccin te produceren, waardoor de opmars van corona en het gevaar op nieuwe varianten van het virus drastisch kan worden verminderd. De bevinding is in tegenspraak met beweringen van Westerse farmaceuten die nu de vaccins produceren.