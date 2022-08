’Vrachtwagen raakte van de weg na ontwijken van busje’

De vrachtwagen wordt geborgen. In het Zuid-Hollandse Nieuw-Beijerland zijn meerdere mensen om het leven gekomen toen een vrachtauto van de dijk reed en aanwezigen op een buurtfeest raakte. Ⓒ ANP

NIEUW-BEIJERLAND - Het transportbedrijf El Mosca, waarvan een vrachtwagen zaterdagavond betrokken was bij het dodelijke ongeval in Nieuw-Beijerland, zegt tegenover de Spaanse krant La Verdad dat de vrachtwagen van de weg raakte omdat het een busje probeerde te ontwijken. De politie in Nederland onderzoekt de oorzaak van het ongeval en heeft daar nog niets over bekendgemaakt.