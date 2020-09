Politie zoekt in Brabants meer naar twee in 1974 verdwenen mannen

Ⓒ ANP/ HH

LIESSEL - Voor het toekijkende publiek is er niet veel te zien. In de verte aan de overkant van het meer De Brink in het Brabantse Liessel staat een tent van de politie opgesteld en lopen wat agenten op en neer. Toch is er onder de toeschouwers een zekere spanning voelbaar. Wordt deze week dan eindelijk het raadsel opgelost van de in 1974 verdwenen Piet Hölskens en Hans Martens?