Burgemeester Toronto (68) treedt af na onthulling affaire met medewerkster (31)

Tory gaf toe een relatie te hebben gehad met een 31-jarige adviseur en zei af te treden zodat hij „de tijd kon nemen om na te denken over mijn fouten.” In een korte persconferentie erkende hij verder dat het „een ernstige beoordelingsfout was”.

De aankondiging van Tory kwam een uur nadat plaatselijke krant The Star het nieuws bekendmaakte dat de burgemeester tijdens de pandemie een relatie met een werknemer had. De naam van de vrouw is niet bekendgemaakt, maar bronnen melden aan de New York Post dat het een 31-jarige adviseur was in het kantoor van Tory.

Tory beweerde dat de relatie ontstond in een tijd dat hij en zijn vrouw, waar hij meer dan 40 jaar mee getrouwd was, „lange tijd ver bij elkaar vandaan” waren.