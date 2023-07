Rechter betrapt op camera: scrolt uren op telefoon tijdens proces over vermoorde peuter

Een rechter uit de Amerikaanse staat Oklahoma is op camera vastgelegd terwijl ze, tijdens een proces over een vermoord 2-jarig kind, urenlang op haar telefoon zat te kijken. Zelfs op het moment dat de moeder van het slachtoffertje in tranen haar verhaal doet, zit de rechter op haar telefoon te kijken. Dat is te zien op een bewakingsvideo in de rechtszaal, verkregen door The Oklahoman.

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP