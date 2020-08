Komt repatriëring in gevaar door ziek vliegpersoneel?

Het aantal besmettingen onder luchtvaartpersoneel neemt toe. Welke piloot of stewardess is straks nog bereid om vakantiegangers te repatriëren in oranje gebied? En er staan wachtrijen voor de teststraat op Schiphol, al vraagt luchtvaartverslaggever Yteke de Jong zich in de podcast corona-update af of deze manier van testen effectief is.