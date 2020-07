Liefdesleed door corona: ‘Ruim 3000 euro voor vakantie van 48 uur’

Lot woont in Nederland, haar vriend Matt in Amerika. De twee hebben elkaar sinds maart niet gezien, omdat er vanwege de coronacrisis nog steeds geen vluchten gaan tussen Europa en de Verenigde Staten. Dit weekend sloten ze elkaar tóch in de armen, op Aruba. Het eiland in de Caraïbische Zee biedt een uitkomst voor ‘gemengde koppels’, vertelt Lot Franken in de corona-update.