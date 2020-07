’Geluk Nederlanders onder druk door corona’

Om inzicht te krijgen in de brede welvaart van Nederlanders, vroegen de onderzoekers aan duizenden mensen om de hoogte van hun welvaart op elf dimensies aan te geven. „Op ten minste drie dimensies gaat het duidelijk slechter dan vorig jaar”, zegt Rabo-econoom Rogier Aalders.

Zo staan de sociale contacten onder druk door de beperkingen van fysiek contact tijdens de lockdown. Ook lijken Nederlanders ontevredener geworden over hun woonsituatie. „We zien al langer een daling van de woontevredenheid. Mogelijk heeft de crisis die trend versterkt, bijvoorbeeld omdat thuiswerken andere eisen stelt aan de woning en mensen vaker met het hele gezin thuis waren”, aldus de onderzoeker.

’Minder gelukkig’

De dimensie die volgens de studie het meeste onder druk staat is het zogenoemde subjectieve welzijn. Hier gaat het specifiek om hoe gelukkig mensen zich voelen. Zo’n 29 procent van de ondervraagde mensen gaf aan minder gelukkig te zijn dan vorig jaar, terwijl 23 procent stelde gelukkiger te zijn. Daarmee is volgens Rabobank sprake van een „significante achteruitgang” in het subjectieve welzijn van mensen.

Over de gehele linie lijkt de brede welvaart in Nederland nog redelijk op peil, is de indruk van het financiële concern. Maar Aalders benadrukt dat de „eerste haarscheurtjes” zichtbaar worden en de problemen zouden zomaar in omvang kunnen toenemen. „Onze verwachting is dat de werkloosheid in de loop van dit jaar verder stijgt, als de steunmaatregelen aflopen. Daardoor komen de inkomens verder onder druk te staan en hebben waarschijnlijk meer mensen onvoldoende inkomen. Daarnaast weten we uit de vorige crisis dat de brede welvaart later wordt geraakt dan de economie.”