Schotse premier misleidde onderzoekscommissie misbruikaffaire

De commissie boog zich over de manier waarop de regering is omgegaan met klachten over Salmond. Na zijn aftreden in 2014 werd hij beschuldigd van seksueel wangedrag. Meerdere vrouwen zeiden dat Salmond had geprobeerd hen te verkrachten of aan te randen. De oud-premier werd vorig jaar in een strafzaak hierover vrijgesproken.

Sturgeon legde begin maart een verklaring af aan de commissie, die nu zou hebben geconcludeerd dat ze het parlement heeft misleid. De premier kreeg eerder al onder meer het verwijt dat ze het parlement onjuist heeft geïnformeerd over de affaire. Ook kreeg ze kritiek over de manier waarop een intern onderzoek naar Salmond was verlopen.

Door de misbruikaffaire staat de positie van de premier onder druk. Een aantal parlementariërs riep Sturgeon begin deze maand al op haar functie neer te leggen.

Sturgeon weersprak kort na de berichtgeving dat ze de parlementscommissie heeft misleid. "De eerste minister heeft de waarheid aan de commissie verteld in acht uur bewijsvoering, en ze staat achter dat bewijs", zei haar woordvoerder.