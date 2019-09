Ⓒ FOTO HEITINK

DOESBURG - Het is een hartverscheurend tafereel. Een jonge vrouw, ondersteund door twee mannen, zakt midden op straat in elkaar. Huilend, jammerend. Ze kan geen meter meer zelfstandig lopen en wordt daarna voortgesleurd. Buren die van een afstandje toekijken, slaan van schrik hun hand voor de mond. „Wat is het toch wat”, stamelt er eentje. „Verschrikkelijk.”