Foto: zo werd voortvluchtige Sacha C. (21) aangehouden

CUNEO - De Italiaanse politie heeft de voortvluchtige Nederlander Sacha C. slapend aangetroffen op een bankje bij een kapel bij Torre Mondovì. De provinciale commandant Giuseppe Carubia van de carabinieri heeft dat bevestigd tijdens een persconferentie. Al eerder tijdens de zoektocht in een bosrijk gebied in de regio Piëmont kwam de 21-jarige man in het vizier van de agenten, maar hij wist toen te ontsnappen.

Ⓒ Carabinieri