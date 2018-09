Praxis trekt naar de stad

Praxis is overigens niet de eerste die de stad in trekt. Gamma opende in november ook een stadsvariant van haar bouwmarkt in de hoofdstad.

De eerste Praxis om de Hoek is gevestigd aan de drukke winkelstraat de Kinkerstraat tussen de woonwijken. Qua vloeroppervlakte is de winkel dan klein (260m2); met het aanbod wil de bouwketen alle benodigdheden voor de meest voorkomende klussen bieden.

Bakfiets

Het assortiment van de winkel bestaat uit basisbenodigdheden voor klussen zoals verf, kwasten, fietsaccessoires, diverse gereedschappen en kleine ijzerwaren. Er is een verfmengstation en klanten kunnen er sleutels laten maken en banden oppompen. Wie toch teveel heeft ingeslagen, kan een bakfiets lenen om de aankopen thuis te krijgen.

Klushoek

In de winkel staat een werkbank waar mensen zelf kunnen klussen of kunnen worden geholpen door klusexperts. “Zeker in een grote, dichtbevolkte stad als Amsterdam, waar niet iedereen een schuurtje met een werkbank of groot gereedschap tot zijn beschikking heeft, biedt dit uitkomst. Praxis om de Hoek biedt dat wat een goede buur ook heeft”, aldus Pruijn.

Online

Via een een tablet in de winkel kunnen klanten terecht voor het volledige Praxis assortiment om de producten later af te halen of thuis te laten bezorgen.

Later dit voorjaar volgt een tweede vestiging van Praxis om de Hoek in Rotterdam.